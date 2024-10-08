兩岸國際

印尼候任總統將赴華談投資

印尼候任總統普拉博沃高級顧問昨證實，普拉博沃將於下月訪華，並邀請投資者參與在東爪哇省興建巨型海堤的計劃。普拉博沃曾擔任印尼國防部長，於今年2月贏得總統選舉，本月將正式就職。他支持與美中兩國都保持良好外交關係，曾強調與美國等國成為朋友，並不意味印尼不能與中國交好。（綜合報道）
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