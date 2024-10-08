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日本89歲上皇后 在家跌倒送院治療
上皇后美智子（右）身體大不如前。左為上皇明仁。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】日本上皇后美智子於周一在東京赤坂的家中跌倒，獲緊急送往醫院，傷勢暫未公開。
美智子在赤坂仙洞御所內跌倒後，於下午1時45分緊急送往東京大學醫院接受檢查。89歲的美智子今年6月首度確診新冠肺炎，症狀輕微，當時在家中療養。
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