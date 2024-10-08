與俄衝突風險升 北約擬擴戰鬥旅

德國傳媒上周六報道，北約擬把戰鬥旅數量從82個增至131個，軍、師數量從現時6個及24個，分別擴充至15個和38個，應付一旦與俄羅斯爆發衝突。與此同時，荷蘭首度證實，首批F16戰機已交付烏克蘭。

《世界報》發表題為「最低軍力要求報告」，報告由北約歐洲盟軍司令、美國陸軍上將卡沃利，以及北約盟軍轉型司令部司令、法國海軍參謀長旺迪耶（Pierre Vandier）撰寫。

新旅將按德軍標準編成 文件概述北約在與俄羅斯潛在衝突中保衞領土的基本要求，新增的49個戰鬥旅將按德軍標準編成，每旅編制約5,000人。德軍目前有8個戰鬥旅，另外一個旅正在組建中，並計劃2031年再增加一個旅。

至於裝備愛國者防空系統、IRIS-T防空系統的北約地對空導彈部隊數量將激增5倍，由293個上升至1,467個。報告要求，32個北約成員國需按本國經濟實力、人口數量，支援擴軍及分擔所需費用。擴軍計劃需要大量資金，各北約成員國的國防支出可能佔國內生產總值2%以上。

荷蘭證逐步將F16交烏 荷蘭國防大臣布雷克爾曼斯周日在社交平台「X」發文，指他在烏克蘭東北部城市哈爾科夫目睹俄羅斯空襲造成的破壞，並聽到頻繁的防空警報。他透露，荷蘭將在未來數個月逐步向烏克蘭提供餘下24架F16。布雷克爾曼斯與烏克蘭國防部長烏梅羅夫會面，討論F16零部件、武器供應和機組人員訓練事項。

烏梅羅夫感謝荷蘭為烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，提供全面援助。兩人同意加強合作，包括機組人員訓練、戰機武器部件供應。烏梅羅夫還呼籲夥伴國家增加對烏克蘭的國防生產投資，布雷克爾曼斯提到荷蘭擁有無人機關鍵技術和專業知識，可與烏克蘭分享。

俄烏戰況方面，俄羅斯國防部昨日稱，俄羅斯防空系統周日晚在克里米亞上空摧毀了12架烏克蘭無人機，在庫爾斯克州上空擊落6架無人機，另在別爾哥羅德州、布良斯克州和沃羅涅日州上空各擊落一架無人機。俄羅斯武裝力量三防部隊司令基里洛夫表示，烏軍今年8月在庫爾斯克州蘇賈以煙霧彈為幌子，秘密使用了DM-105化學炮彈，造成20多人受傷。本報綜合報道