沙特國王肺部感染入院

沙特阿拉伯王室證實，國王薩勒曼周日因肺部感染入院接受醫學監察，但聲明沒有提及詳細情況。88歲的薩勒曼近年多次入院，今年5月因肺部發炎住院並接受抗生素治療。他4年前曾切除膽囊，前年3月更換心臟起搏器電池，兩個月後接受結腸鏡檢查及治療，今年4月曾入院身體檢查。（綜合報道）