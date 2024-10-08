以空襲貝魯特 伊朗聖城旅指揮官失蹤
【本報綜合報道】伊朗高級安全官員周日證實，革命衞隊聖城旅指揮官卡尼自上周三以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特後下落不明；以軍發言人表示仍在評估空襲結果。惟伊朗官媒昨日表示，卡尼「身體狀況良好」，並指毋須就此事發表進一步聲明。
真主黨稱以阻搜尋薩菲丁
黎巴嫩真主黨已故領袖納斯魯拉上月27日死於暗殺後，卡尼便前往黎巴嫩。以軍對真主黨高層薩菲丁發動空襲時，卡尼身處貝魯特南郊達希耶，但兩人當時並沒有會面，伊朗及真主黨事後均無法聯絡卡尼。對於卡尼是否在襲擊中喪生，以色列國防軍發言人肖沙尼稱仍在評估。他指出，以軍上周行動針對真主黨情報總部，有具體結果會公布。有真主黨官員表示，在以色列阻礙下無法搜尋薩菲丁，完成搜索前不會對他的去向下定論。薩菲丁是納斯魯拉表弟，外界視為潛在接班人。
聖城旅是革命衞隊一支特種部隊，直接聽命於伊朗最高精神領袖，負責在國外執行任務，與真主黨等抵抗組織聯絡。聖城旅前指揮官蘇萊曼尼2020年在伊拉克死於美軍空襲，其後由卡尼接任。
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