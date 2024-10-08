以空襲貝魯特 伊朗聖城旅指揮官失蹤

真主黨稱以阻搜尋薩菲丁

黎巴嫩真主黨已故領袖納斯魯拉上月27日死於暗殺後，卡尼便前往黎巴嫩。以軍對真主黨高層薩菲丁發動空襲時，卡尼身處貝魯特南郊達希耶，但兩人當時並沒有會面，伊朗及真主黨事後均無法聯絡卡尼。對於卡尼是否在襲擊中喪生，以色列國防軍發言人肖沙尼稱仍在評估。他指出，以軍上周行動針對真主黨情報總部，有具體結果會公布。有真主黨官員表示，在以色列阻礙下無法搜尋薩菲丁，完成搜索前不會對他的去向下定論。薩菲丁是納斯魯拉表弟，外界視為潛在接班人。