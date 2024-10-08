以坦克炮指聯國駐黎部隊 要求撤走

【本報綜合報道】聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）周日指摘，以軍在UNIFIL愛爾蘭部隊的陣地附近展開軍事行動，危害維和人員安全，對此深表關切。照片顯示，以色列軍方坦克的炮管曾指向維和部隊哨站。以軍強調已經與UNIFIL保持溝通，確保對方不牽涉衝突，且以方與真主黨衝突時，UNIFIL人員不會受到傷害。

UNIFIL發表聲明，對以軍近期在黎巴嫩境內西區東南的6-52號陣地附近進行的行動深表關切，並指這是極其危險的事態發展，危害執行安理會授權任務的聯合國維和人員是不可接受。UNIFIL發言人特內蒂（Andrea Tenenti）披露，以軍在黎巴嫩南部展開地面軍事行動前曾於上月30日通知UNIFIL，更要求維和部隊撤走，但UNIFIL維和人員留守所有陣地。

愛爾蘭總理將晤拜登 英國《鏡報》報道，以軍一輛梅卡瓦主戰坦克的炮管指向6-52號陣地，陣地內有35名愛爾蘭人員。

愛爾蘭總統希金斯上周六炮轟以色列要求愛爾蘭維和人員撤走，是對聯合國的侮辱和無理威脅，強調愛爾蘭人員不會撤走。愛爾蘭總理哈里斯本周將前往華盛頓與美國總統拜登會晤，紀念兩國建交一百周年，預計屆時將討論黎巴嫩局勢。