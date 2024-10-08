以總參謀長演說 稱已擊潰哈馬斯

【本報綜合報道】昨天是以巴開戰一周年，以色列國防軍總參謀長哈列維周日向部隊演說時指出，以軍已經擊潰巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

根據以軍聲明，哈列維表示：「一年過去了，我們已經擊潰哈馬斯的軍事部門……折損所有高階領導層的哈馬斯已遭我們重擊，但我們不會停下來。」以色列軍方表示，加薩北部的部隊正在對抗企圖重啟爐灶的哈馬斯。

哈代表稱巴人堅決創歷史 黎巴嫩民兵組織真主黨近12個月以來一直從黎巴嫩跨境發射火箭支持哈馬斯，以色列9月底將焦點轉往北部，加劇對真主黨的軍事行動。與此同時，駐卡塔爾的哈馬斯成員哈亞周日在影片聲明中指：「（去年）10月7日光榮的跨境，粉碎敵人給自己創造的假象，讓舉世和區域認清其所謂的優越和能耐。」哈亞表示，在過去一年，整個巴勒斯坦，尤其加薩，以及巴勒斯坦人民，正在用抵抗、流血和堅決寫下歷史新頁。

哈馬斯領袖哈尼耶7月遭殺害之後，哈亞儼然成為哈馬斯對外的代表。他強調，加薩人仍然保有適應力去應對要讓他們流離失所的所有企圖，儘管經歷各種折磨和恐怖主義，以及可怕的種族滅絕和日復一日的大屠殺。他表示︰「昨天我們拒絕的事，不會到了明天就接受。佔領者（以色列）靠武力強加不了的事，未來也上不了談判桌。」