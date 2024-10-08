以色列第3大城市海法 遭真主黨突襲

戰火蔓延 哈馬斯趁機向特拉維夫射火箭炮 昨日是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列一周年，以軍繼續向加薩和黎巴嫩發動攻勢之際，真主黨首度向以色列第三大城市海法市施襲，多枚火箭炮落入當地，以軍的防空系統未能攔截。以色列國內昨日舉行紀念儀式、為去年襲擊中的死者默哀期間，特拉維夫等地響起防空警報，哈馬斯卡桑旅隨後宣稱對當地發射火箭炮。

以戰機空襲真主黨情報總部 真主黨周日深夜向以色列北部發射火箭彈，多枚落入海法，合共造成10人受傷。真主黨宣布，向海法南部的卡梅爾軍事基地發射連串法迪1火箭彈。以軍稱偵測到15枚火箭彈從黎巴嫩南部射向海法，有報道指兩枚火箭彈擊中海法市中心，另有5枚火箭彈襲擊65公里外的太巴列。以軍正調查真主黨發射的炮彈是如何突破防空系統。

真主黨重申，巴勒斯坦人有權採取一切手段抵抗，又指黎巴嫩人民亦為此付出慘重代價，並形容以色列是個必須消除的毒瘤。以軍則宣布，派戰機空襲黎巴嫩首都貝魯特的真主黨情報總部，目標包括情報收集、指揮中心以及武器儲存設施。以軍指摘真主黨蓄意把軍事設施置於市中心樓宇下，危及平民安全。另外，以軍表示已部署更多軍隊來保護以國南部社區以及與加薩接壤的地區，並發放一年前哈馬斯突襲時未曾曝光的片段。

以色列總理內塔尼亞胡周日在以軍北方司令部司令戈爾丁陪同下，到與黎巴嫩接壤的邊境地區視察，評估最新局勢。內塔尼亞胡昨日參觀紀念去年10月7日以來犧牲的87名耶路撒冷平民和士兵的紀念碑時說：「我們有義務把人質帶回家。一年前，我們經歷了一場可怕的大屠殺，但我們像獅子一樣，作為一個民族站了起來。」

以全國多個檢查站關閉 耶路撒冷和以色列南部昨晨舉行紀念活動，包括人質家屬在內大約300人在內塔尼亞胡的住宅外聚集，在警報聲中為死者默哀一分鐘。哈馬斯卡桑旅向以色列發動火箭炮襲擊，令特拉維夫等地響起防空警報。以軍及警方在全國各地嚴陣以待，多個檢查站關閉。有持入境許可證的巴勒斯坦人收到手機通知，稱他們昨天將無法進入以色列。美國總統拜登及副總統賀錦麗昨發表聲明，譴責哈馬斯一年前突襲以色列，指美國政府永遠不會放棄，揚言會把所有剩下的人質安全帶回家。拜登也指出，10月7日對巴勒斯坦人民來說是黑暗的一天。本報綜合報道