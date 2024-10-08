購二手車回家後 男子遭遠程鎖車

【本報綜合報道】河南鄭州市一名弓姓男子近日以20.5萬（人民幣‧下同，約23萬港元）購買一輛二手智能車，但將車開返家中後，原車主突然要多收3,000元（約3,360港元）。弓男拒絕後，原車主即用遠程鎖車功能，前者抱怨新車淪為擺設。

原車主臨時加價3360元 弓男上月透過網絡平台得知有人出售二手小米SU7，便到河北石家莊市向原車主購買。雙方交易後，原車主突然要求加價受拒，便透過遠端操作取消弓男的車輛授權，導致車輛被鎖無法正常使用。原車主表示，當時雙方只是口頭協議，並未簽訂正式的購車合約，亦因弓先生未支付所有款項，因此保留對車輛的控制權。

弓男決定就事件通過法律途徑維護權益，將尋求法律援助並起訴原車主，要求對方履行合約並賠償因此造成的損失。律師表示，雙方在微信聊天中對車輛價格進行明確約定，合約已生效，且履行部分合約，車輛已經交付，因此作為車輛賣方應該協助履行過戶義務，否則應該承擔違約責任。

弓男