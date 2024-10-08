婦昏迷17天終拔喉 蝸牛毒糉案增至4死

台灣台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落上月中發生集體食物中毒事件，12人因吃蝸牛小米糉出現不適送院，食材事後驗出有機磷類劇毒殺蟲劑托福松（Terbufos），導致3人死亡。案中一對姊妹陷入重度昏迷17天後，家屬近日決定讓姊姊拔喉，令事件死亡人數增至4死。

妹仍昏迷 不能自主呼吸 台東馬偕醫院上周六證實，59歲楊姓女子從9月18日起昏迷，情況一直未見好轉，靠插管維持生命迹象。家屬和醫師早於上周五開家庭會議，家屬決定拔喉放棄治療。家屬表示，事發後約一周，已與姊妹的母親討論過，即使兩人清醒後腦部功能不全，家族也願意傾力照顧。惟兩人目前無法自主呼吸，僅透過機器維持生命，只會徒增患者與家屬痛苦，兩人的母親最終作出上述決定。至於仍然昏迷的楊妹，因家屬認為病情有好轉迹象，目前仍在院治療。衞福部台東醫院表示，患者病況無明顯變化，但生命迹象穩定，持續治療中。

檢警專案小組持續偵辦 上月17日，一名83歲老婦以葉子包蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉等食材，自製10條小米糉，當日食用後身體不適，送院不治。死者家屬以為老婦高齡病逝，當日深夜接回其遺體辦喪禮，期間拿出老婦生前烹煮的小米糉，和到場弔念的親友分享，導致多人中毒，年齡最大為82歲，年齡最小是一名小學3年班男生；檢警專案小組持續偵辦食物中毒案。本報綜合報道