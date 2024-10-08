飛澳洲無免費託運 男子興訟失敗

【本報綜合報道】上海市一名男子早前透過網上旅遊平台預訂機票，卻在櫃面辦理登機手續時獲告知無免費託運行李額，需額外支付託運費，費用比起機票更貴，事後起訴購票平台及航空公司。該市長寧區人民法院上周六指，根據平台方提供證據，認定已盡告知義務，故駁回男子興訟請求。

男子李×日前從旅遊平台購得由上海前往澳洲機票，中途需要轉機。當交易完成後，他如期前往機場辦理登機手續，卻獲悉需額外花費上千元人民幣，方能託運行李，只能無奈付費。他認為購票平台及航空公司均未在網站預訂介面明確告知無免費行李託運額度，導致無法提前規劃及購買合適行李額產品，不能以較優惠價格享用服務，要求法院判處對方退還費用及賠償損失。

官：訂票平台航空公司已列明 法院認為，從平台方提供證據可見，平台向旅客發送的郵件、行程確認單及簡訊中，均明確載明李×所購為多程機票，且無免費行李託運額，可以認定已盡告知義務。此外，航空公司亦在其首頁展示行李規則，以及分時段購買行李規則，遂作出上述裁決。