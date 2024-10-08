十一長假鐵路回程 日近二千萬人次搭乘

全國加開1705列車供應 昨日為十一長假最後一天，全國鐵路當日預計發送1,986萬人次旅客，安排加開1,705列車，前日已發送1,852.4萬人次旅客。長假期間，全國鐵路旅客日發送量已連續6天超1,700萬人次，運輸安全平穩有序。

各地陸續迎來回程交通流，全國主要高速公路車流量高位運行。公安部交通管理局監測76條高速公路的700個重要通道和53條國道的300個重要通道節點，前日的交通流量較上周六相比略有上升，與去年同期相比也略有上升。當局強調，全國道路交通安全情勢整體平穩，未接報大範圍、長時間、長距離嚴重交通擁堵，未接報一次死亡3人以上較大交通事故。

跨區流動量較去年同期增5.2% 交通運輸部官方微信公眾號消息指，前日全社會跨區域人員流動量27,876.37萬人次，環比下降1%，比2023年同期增長5.2%，比2019年同期增長24.8%。其中鐵路客運量1,852.4萬人次，環比增長3.6%，比2023年同期增長8.6%，比2019年同期增長26.6%。

公路人員流動量25,670萬人次，環比下降1.2%，比2023年同期增長5.1%，比2019年同期增長25.1%。水路客運量118.24萬人次，環比下降25.1%，比2023年同期下降23.3%，比2019年同期下降24.2%。民航客運量235.73萬人次，環比增長1.8%，比2023年同期增9.6%，比2019年同期增長21.2%。

部分地區天氣不穩或礙交通 各地迎來回程高峰，惟西藏、福建、四川、雲南等部分地區有中雨到大雨，局部地區有暴雨，對假期回程交通安全帶來不利影響。當局呼籲司機和出遊民眾在回程前要了解沿途天氣和路況，合理規劃回程時間、路線。本報綜合報道