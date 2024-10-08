兩岸國際

台灣駐泰前代表 性騷擾女秘書撤職

台灣駐泰國前代表莊碩漢因性騷擾女秘書，今年7月受監察院彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院一審把莊碩漢撤職，停止任用兩年，並罰款30萬元新台幣（約7.2萬港元）。莊碩漢曾任行政院發言人、僑務委員會副委員長，民進黨立委等職，於2022年6月任駐泰代表，同年7月履新。（綜合報道）
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