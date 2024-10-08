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中朝建交75周年 兩外長互致賀電
北韓外務相崔善姬周日與中共中央政治局委員、外交部長王毅互致賀電，慶祝兩國建交75周年。崔善姬在賀電稱，朝中建交75年來，兩國在政治、經濟、文化等各領域相互支援，密切合作。在當前複雜多變的國際形勢下，繼續鞏固和發展朝中友誼，共同有力推進社會主義事業，是兩國外交部門的重要任務。（綜合報道）
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