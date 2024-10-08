江西政協前主席 嚴重違紀遭雙開
【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日表示，對江西省政協前黨組書記、主席唐一軍嚴重違紀違法問題立案審查調查。中共中央批准開除唐一軍黨籍，由國家監委給予開除公職處分，終止黨二十大代表資格。
曾任遼寧省省長
通報指，唐一軍長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。
唐一軍嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀錄、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，涉嫌犯罪問題和財物移送檢察機關依法審查起訴。63歲的唐一軍是山東莒縣人，曾任遼寧省省長、司法部部長，今年4月2日因涉嫌嚴重違紀違法受查。
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