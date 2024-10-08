江西政協前主席 嚴重違紀遭雙開

曾任遼寧省省長

通報指，唐一軍長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。