巴基斯坦華企車隊兩人被殺 恐怖組織認責

炸彈爆炸多人傷 北京強烈不滿 巴基斯坦南部港口城市卡拉奇國際機場附近周日晚發生猛烈爆炸，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊遭遇恐怖襲擊，造成兩名中方人員死亡，另外最少8人受傷，包括一名中國人。恐怖組織俾路支解放軍承認責任，中國外交部予以強烈譴責，要求巴方緝拿兇手並依法嚴懲。

事發於當地周日晚上約11時，涉事中資企業的車隊駛至卡拉奇國際機場附近時遭到炸彈襲擊，造成多人死傷。現場片段所見，爆炸產生巨大火球、多輛汽車被波及起火及冒出濃煙，現場一片火海。警方封鎖現場調查，指需時確認爆炸成因，但初步調查顯示，爆炸是由簡易爆炸裝置引起。俾路支解放軍承認責任，表明是針對前往機場的中國工程師和投資者施襲。

表明針對華工程師投資者 中國外交部對公民遇襲感到十分震驚，對有關恐怖主義行徑予以強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中方指恐怖主義是全人類公敵，恐怖勢力破壞中巴互信合作及中巴經濟走廊建設的企圖不會得逞。中國駐巴使領館正會同巴方全力做好事件善後處置工作，並提醒在巴中國公民、企業、項目務必提高警惕，密切關注當地安全形勢，強化安保措施，全力做好安全防範。

巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫周一強烈譴責襲擊，並向中國領導人及中國人民，尤其遇難者的家屬致以最誠摯哀悼，願傷者早日康復。巴方已展開緊急調查以確定兇手身份並將其繩之於法。巴基斯坦堅定致力於保護中國朋友，將不遺餘力地確保在巴中國公民的安全。俾路支解放軍近年多次針對中國投資項目施襲，最近一次是今年8月底，向俾路支省多處施襲，造成逾70人死亡。本報綜合報道