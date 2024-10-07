加徵電動車關稅 歐恐招經濟冷戰

歐盟國家於加徵中國電動車關稅問題上的拉扯，說明了歐盟的團結只是一個幻象。隨着美國拜登政府早前宣布提高中國電動車的進口關稅至100%，最近更傳出擬禁止其入口，歐盟日前亦表決通過向中國電動車加徵最多35%的額外關稅，為期5年；法國及意大利等10國投贊成票，德國及匈牙利等5國反對，另有12個成員國棄權。中歐雙方將於周一展開新一輪談判。

歐盟提出的理由是中國政府給予電動車商很大的補貼，加徵關稅是為了建立真正平等的競爭。匈牙利總理歐爾班大力反對加徵關稅，認為這只會引發中歐之間的全面「經濟冷戰」。眾所周知，歐洲極度依賴進口中國的工業零件裝配生產，而大宗出口到中國的農產品例如奶類、肉類等，都可能遭到報復。

自相矛盾 討好美國 歐盟此舉最大的矛盾，是它一直計劃要大幅減少二氧化碳排放，引入中國電動車自然有助達標，然而以法國為首的國家，恐怕自家汽車工業無法競爭，難以生存下去，因此大力支持加徵關稅。但其實法國面對的最大挑戰，是德國的汽車工業，加徵關稅最大的作用，只是阻擋從前門進來的中國「猛虎」，以便有喘息空間與德國這「惡狼」戰鬥。

德國汽車工業協會當然非常清楚這是甚麼一回事，它的發言人表示，「關稅並非解決問題的合適手段，國家之間應該盡力保持市場開放」。德國汽車工業及民眾都深知中國電動車的優質和強大競爭力，但亦深恐支持對其加徵關稅，會令德國汽車在中國遭到同樣報復，影響其正在下跌但仍然可觀的汽車銷情，亦會影響其與中國的合作和研發。

歐盟面對的挑戰其實不只是汽車工業，而是中國工業全方位的挑戰。中國不甘心只當歐洲工業體制輔助生產的隨從，在重要領域如綠色能源、人工智能、半導體等，都在尋求自主和超前。此外，例如德國的高級印刷、意大利的高級紡織生產技術和器材等方面，過去都在中國有市場壟斷性，但如今亦遭遇挑戰，倘若與中國打經濟戰，只會進一步打擊它們在中國仍然可觀的市場份額和收益。

有經貿分析家指出，歐盟加徵外國電動車關稅應該一視同仁，為何以上海生產為主的特斯拉電動車可以例外？這不是說明此乃討好美國政府協同打擊中國的政治手段嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻