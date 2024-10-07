兩岸國際

女子拯救7棄養小狗
美國一名女子近日在加州奇諾崗市偶然發現7隻小狗遭人遺棄，於是決定先把狗狗帶回家照顧，並聯絡動物保護組織協助。狗狗其後全部被平安送往收容所，其中兩隻現時已找到新主人。女子表示，這些狗狗值得這個世界的美好，只需一些愛和關注，便能讓狗狗過上幸福生活。
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