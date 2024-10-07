烏海外招兵 一季僅300人入伍

【本報綜合報道】波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什上周五證實，海外烏克蘭人對加入烏克蘭軍團回國作戰缺乏興趣，過去3個月只有300人自願加入。

人數遠不足一個旅

烏克蘭軍團6月初由波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基宣布組建，招募居於波蘭及其他歐盟國家的烏克蘭人，接受波蘭陸軍訓練後返回母國參戰。入伍者獲承諾提供良好訓練，並獲得西方對烏軍援裝備，同時波蘭會給予法律及經濟便利。科西尼亞克-卡梅什表示，訓練如期於上月1日開始，但人數嚴重不足。科西尼亞克-卡梅什指出，烏克蘭軍團目標規模是一個旅，一個標準北約旅大約由5,000人組成。