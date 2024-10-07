以巴戰爭屆一周年 全球示威促停火

以軍擬擴大戰線 包括報復伊朗 今日是巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲以色列一周年，全球多地舉行促請以巴停火的示威。以軍繼續打擊黎巴嫩，自上周一晚對黎巴嫩南部展開地面軍事行動以來，已擊殺約440名真主黨武裝人員，包括30名指揮官。另外，以軍擬於哈馬斯突襲以色列一周年前後擴大戰線，包括對伊朗展開重大和認真的報復行動。

以軍呼籲黎巴嫩居民撤離真主黨據點後，上周六對黎巴嫩首都貝魯特南部及鄰近郊區連續發動5次攻擊，據指其中4次攻勢非常猛烈，以軍的每次攻擊後都能看到一團火球升到空中。以色列國防軍發言人哈加里表示，伊朗上周二發動針對以色列的彈道導彈襲擊，多枚導彈擊中以色列內瓦提姆空軍基地和泰勒諾夫空軍基地，基地內的飛機沒有受損，襲擊無損害以色列空軍的能力，兩個空軍基地均正常運作。

以軍攻加薩23死 有英媒引述以軍消息指，伊朗攻擊以色列將有後果，軍方正準備作出回應。美國總統拜登較早前透露，以色列仍未決定如何回應伊朗的大規模導彈攻擊，如果他處於以色列的立場，會考慮打擊伊朗油田的替代方案。美國國務院一名高級官員指，以色列未有向拜登政府保證，不會考慮以伊朗核設施為打擊目標。以色列昨日向加薩發動攻擊，造成最少23人死亡。

另一邊廂，法國總統馬克龍上周六公開表示，雖然他支持以色列的安全，並同情以色列人質家屬，但既然呼籲停火，就要相應地停止向以色列提供武器。以色列總理內塔尼亞胡同日發聲明駁斥馬克龍，揚言無論有沒有他的支持，以色列都會取得勝利，但他的恥辱會在以色列勝利後持續很久。

倫敦拘15抗議者 以巴戰爭屆滿周年之際，世界多地如英國倫敦、法國巴黎、意大利羅馬、菲律賓馬尼拉和南非開普敦等有示威者上街，要求終結加薩戰事。倫敦市中心上周六的遊行吸引約4萬名支持巴勒斯坦示威者，示威隊伍經過之處，還有親以色列人士揮舞旗幟。據警方稱，抗議活動期間有15人被捕，但警方並未說明被拘留者是否來自任何一個團體。

在羅馬，約有6,000名抗議者不顧禁令，在市中心遊行。由於示威活動爆發衝突，警方還發射了催淚氣體和水炮，以驅散人群；德國首都柏林，示威活動吸引約1,000人參與，他們高舉巴勒斯坦旗，高喊「種族滅絕元年」；在菲律賓首都馬尼拉，活動人士在美國大使館前發動示威，抗議美國向以色列提供武器，抗議群眾還與防暴警察發生衝突。

哈馬斯去年10月7日跨境攻擊以色列南部，引發戰爭。根據以國統計，攻擊造成1,200人喪生，另有約250名以國民眾遭扣為人質。根據加薩衞生部，以色列隨後對加薩的攻擊已造成近4.2萬名巴人死亡，並導致該地區的230萬人口幾乎全數流離失所。以色列總統赫爾佐格在突襲一周年前發表演說，批評全球仍然存在反猶主義，並成為哈馬斯的助力。

另外，以色列南部城市別是巴一個巴士站昨日發生恐襲，造成最少1死、10人受傷。本報綜合報道

以色列空襲貝魯特南部。 倫敦警方稱，抗議活動期間有15人被捕。（Getty Images圖片） 各地民眾上街示威