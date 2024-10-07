尹錫悅料美大選前 朝將射導彈或核試

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅本周出訪菲律賓、新加坡和老撾，在老撾期間將出席一系列東盟峰會。美媒上周六刊出他的專訪，他提到北韓上月首度公開核設施的相片，可能是想在美國大選前爭取美方注意，朝方之後或會試射洲際彈道導彈，甚至是進行第7次核試。

尹錫悅指出，北韓公開核設施似乎是想在美國大選前，引起美國和國際社會注意，平壤可能會有進一步挑釁行動，但他沒有交代南韓是否發現有迹象顯示北韓準備核試或發射洲際導彈，僅指韓方透過美韓情報及偵察資產密切監控事態。他認為北韓製造核威脅是想藉朝鮮半島軍事緊張來加強控制國內，同時分化南韓社會，他參與東盟系列峰會時會強調北韓無核化對地區和平至關重要。

金正恩再視察炮兵學校 尹錫悅稱，有信心美韓關係堅如磐石，無論美國大選結果如何都會穩定地發展，亦有信心能與日本石破茂內閣繼續推進日韓雙邊關係。

在北韓，該國官媒朝中社昨日報道，該國領袖金正恩現場指導炮兵綜合軍官學校畢業生的實彈射擊訓練，是他時隔一個月再視察炮兵綜合軍官學校，該校負責培養北韓炮兵武裝力量核心骨幹。另外，金正恩今日主持召開第十四屆最高人民會議第十一次會議討論修憲，他早前預告會刪除憲法中有關「和平統一」、「民族大團結」等表述，寫入「海上國界線」規定。會議亦可能廢除《韓朝基本協議書》議案，把南韓重新定義為「第一敵對國家」。

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