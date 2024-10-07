俞大㵢：台已分別接觸特朗普賀錦麗陣營

【本報綜合報道】距離美國總統選舉不足一個月，台灣駐美國代表俞大㵢近日接受美媒訪問時表示，台北因應未來變局，已分別與美國民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普陣營接觸。他亦提及假如北京武統台灣，他期望台灣屆時不需要美方幫助，不過暗示華府願意馳援的話，台北將欣然接受。

被問及想向美國民眾傳達何種與台灣有關訊息時，俞大㵢表示，台灣相信民主及自由，與美共享價值。他又稱台灣盼能融入世界，理由是兩岸發生衝突後，台方「已經被孤立了數十年」。他另提及希望台灣不需要美軍幫助，就像烏克蘭也沒有得到美軍協助一樣，不過不排除接受美方好意：「如果你的房子着火了，有人帶着一桶水來救援，你會拒絕嗎？」