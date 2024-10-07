重返賓夕凡尼亞遇刺地 特朗普獲馬斯克谷人氣

講台設防彈玻璃 部署狙擊手戒備 上周六是美國大選踏入倒數一個月，共和黨總統候選人、前總統特朗普當日偕同副手萬斯，重返自己今年7月13日遇刺受傷的賓夕凡尼亞州巴特勒縣同一地點造勢，獲美國富豪馬斯克首度站台拉票，氣氛熱烈。特朗普揚言，即使生命受威脅或面對內敵，也會繼續為民服務。現場保安明顯升級，講台設有防彈玻璃，附近建築部署了狙擊手。

萬斯首先上台發言，重述特朗普遇襲後的說話，形容特朗普是為民主擋子彈，質問民主黨總統候選人、副總統賀錦麗做過甚麼，現場支持者歡呼喝采。特朗普其後向支持者發表演說，他重提7月遇刺一事，稱：「當這個兇殘的怪物（槍手克魯克斯）從狙擊手釋放出純粹的邪惡時，時間彷彿停止了，雖然距離並不遠，但靠着上帝的恩典和天意，這個惡棍沒有得逞。」他又指，槍手沒有阻止其陣營的行動，沒有摧毀他的精神。

為刺殺事件死傷者默哀致敬 特朗普說：「在悲劇和心痛之後，我回到巴特勒，向賓夕凡尼亞州人民和美國人民傳達一個簡單的訊息，我們的運動比以往任何時候都更接近勝利。」他又指外敵不成問題，但美國有敵人來自內部，這比外敵更為危險。上周六晚上6時11分，即特朗普遇刺當日槍聲響起的確切時間，特朗普與全場觀眾為事件中的死傷者默哀一分鐘，鐘聲響了4次，代表特朗普在內的4名受害者。特朗普也向被槍手射殺的消防員康佩拉托雷，以及另外兩名受傷支持者致敬。

馬斯克逾億元搖擺州助宣傳 特朗普在巴特勒縣中槍後，馬斯克立即公開表態支持特朗普，上周六更親身到場為特朗普拉票，他頭戴黑色鴨舌帽，上面寫有特朗普競選口號「讓美國再次偉大」，並稱：「我們有個樓梯也上不了的總統，另一位總統則中槍了還能舉拳高呼要戰鬥。」馬斯克於5月成立了支持特朗普的超級政治行動委員會，他呼籲觀眾登記投票，又指他支持的政治行動委員會自8月以來已花費近1,400萬美元（約1.09億港元），在關鍵搖擺州為特朗普進行更廣泛的宣傳活動。

賓夕凡尼亞州是關鍵搖擺州，巴特勒縣則屬極端保守社區，上周六的集會人數明顯多於7月13日。為避免再生事故，特勤局狙擊手小隊駐紮在巴特勒農場展覽場地周圍的幾幢建築，並出動無人機作空中監控。本報綜合報道

特朗普重返遇刺地舉行造勢大會，講台（右下）設有防彈玻璃。 特朗普（前中）在7月舉行的競選集會遇刺。 康佩拉托雷