錢塘江第5度「破案」 網上逃犯觀潮落網

內地一名網上逃犯，近日趁十一假期前往浙江海寧鹽官觀賞錢塘江潮水，卻被民警發現並當場逮捕。內媒指，浙江錢塘江每年中秋節後，總能吸引各地遊客前往觀賞大潮奇景，而這已是錢塘江連續5年「立功」，「協助」警方抓獲疑犯。

觀潮勝地公園是海寧觀賞「一線潮」的絕佳位置，十一長假期間吸引了大量遊客，似乎就連罪犯也難擋其魅力。上周四專門從外地自駕到海寧鹽官觀潮的鍾××，下午4時許在景區停車場內被兩名警員截查並控制，其後被帶回派出所。

盜竊犯讚執法神速 經進一步調查，來自江蘇、52歲的鍾××因涉嫌偽造印章罪，於9月被安徽警方列為網上逃犯。這次十一假期，他專誠從外地自駕到海寧鹽官想一睹「一線潮」的風釆，誰知看完潮水準備離開時被警察攔下。目前，鍾××已移交安徽警方。

據報，錢塘江第一次「立功」發生在2020年10月，地點是同樣負有盛名的海寧老鹽倉觀潮點。一名被上海警方追逃的盜竊嫌犯剛踏進觀潮區域，就被守候的海寧警方逮個正着。

翌年9月25日，同樣是老鹽倉觀潮點，另一名盜竊嫌犯王××在等待潮水到來時落網。被捕時，他還誇警察「神速」。

2022年9月3日，錢塘江周王廟段海塘上，兩名警察快步靠近一名正在江堤上踱步的黃衣男子，並迅速將其控制。男子被捕後一臉錯愕，辯稱「抓錯人」，當警察準確說出其姓名和身份訊息時，才意識到已逃不掉。至去年，一名來自河南的網上逃犯徐×，攜親友慕名前來觀賞錢江潮，卻在江邊被眼尖的警察發現成功抓獲。本報綜合報道