湖南加強安全管理 禁帶8類物品進醫院

【本報綜合報道】內地不時發生醫療糾紛，部分更導致醫護或患者人身安全受到威脅。湖南省衞健委及省公安廳近日聯合發布通告，明確禁止攜帶管制器具、刀具、腐蝕性物品等可能造成人身傷害或危及公共安全、公共秩序物品進入醫院。

通告指，醫院應當建立安全檢查制度，根據需要在主要出入口或重點區域出入口實施安全檢查，嚴防禁止攜帶物品進入醫院。所有進入醫院人員應當主動接受並配合安全檢查。拒不接受安全檢查者，醫院有權拒絕其進入。拒不接受安全檢查強行進入醫院或者擾亂安全檢查現場秩序人士，安全檢查人員應當予以制止，如制止無效，立即報告公安機關依法處理。

若攜帶 報公安處理 按照通告要求，禁止攜帶入院物品有槍枝、軍用或警用械具，爆炸物品，易燃、易爆物品，毒害品、放射性物品，刀具等8類物品。醫院出入口安全檢查時發現禁止攜帶物品，應當先行控制現場，立即報告公安機關依法處理。醫院內部應加強安全巡邏，發現威脅他人人身、財產或者公共安全，擾亂正常醫療秩序，立即報告公安機關依法處理。