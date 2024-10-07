市面現假冒普洱茶 雲南省整治

【本報綜合報道】內地官媒上周四報道，市面目前出現多款標榜來自知名產地且低價雲南省普洱茶葉，實際上是假冒偽劣產品。雲南省市場監督管理局近年展開銷售亂象整治、茶葉過度包裝治理等專項行動，至今查辦134宗違法案件，同時銷毀13.6噸假冒偽劣茶葉。

銷毀13.6噸偽劣品 報道指，時下網絡平台及部分商店出現「9.9元（人民幣‧下同，約11港元）一餅的班章」、「10元（約11港元）一餅的冰島」等廣告，影響產業健康發展。雲南省市場監督管理局加強普洱茶網絡銷售監管及廣告監管，已查辦23宗違法廣告案件，並加強茶葉品質抽檢監測及追溯，監督抽檢1.5萬多批次茶葉，合格率保持在99.8%以上。普洱茶主產區西雙版納州、普洱市及臨滄市市場監管局簽訂普洱茶知識產權保護跨區域協作協議，西雙版納州與廣州市監管部門協同監管打擊。

雲南省市場監督管理局有關負責人指，將持續加強普洱茶廣告監管，加強普洱茶企業自營網站、電商平台等線上廣告監測，強化茶葉市場、旅遊市場等線下廣告排查，嚴厲打擊廣告違法行為，加強普洱茶網絡銷售監管，協調省外有關平台企業及時處置商家發布違規資訊，並持續加強違法案件查辦。