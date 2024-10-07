團客遊兵馬俑 旅社無訂票僅賠車資

【本報綜合報道】陝西省西安市有遊客上周五報團參觀秦始皇帝陵博物院，到場後卻發現旅行社沒有預訂門票，因此要求賠償，最終僅取回車費。旅行社工作人員上周六解釋，博物院平日下午5時會發放一些門票，不過當天情況有變，才導致遊客無法進入。

其中一名遊客表示，她早前準備經網上訂購秦始皇帝陵博物院門票，不過已經售罄，故向西安尋秦國際旅行社報名參加西安一日遊，包含參觀秦始皇兵馬俑。直至上周五下午2時許，他們來到博物院時查不到購票紀錄，詢問導遊後得悉下午5時許會有專門團隊票發放，不過等到晚上8時許仍然未能進入，僅獲退回120元人民幣（約133港元）車費。

屬欺騙遊客 部門約談 西安尋秦國際旅行社工作人員澄清，由於博物院上周五沒有發放門票，最終導致行程有變。陝西省文化和旅遊廳工作人員同日透露，部分旅行社與遊客簽約時，沒有提前搶票，再加上能夠二次出售門票很少，導致未能現場購票。由於旅行社行為屬於欺騙遊客，部門將約談旅行社，並依相關法規處理。