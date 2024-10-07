日最快月底向華歸還16隻朱䴉

【本報綜合報道】日本共同社昨日引述消息報道，日中有關部門已達成協議，日方將向中方歸還16隻在新潟縣佐渡市出生的朱䴉，最快本月底運往北京，是2016年以來首次。外界預期，由於日中存在諸多課題，雙方有望通過歸還朱䴉促進學術層面交流。

或促進兩國學術交流 報道指，日方此次歸還16隻朱䴉是於2016年至2022年在佐渡朱䴉保護中心（佐渡市）出生，分別是7隻雄性及9隻雌性。牠們經確認健康狀況後，將從日本啟程運往北京，待飼養準備工作完成後，交由北京動物園接納。

由明治時期開始，日本本土朱䴉數量驟減，直至2003年終於滅絕。日本在此期間曾接受中方提供朱䴉，開始飼養繁殖工作。根據日中雙方備忘錄，由中方提供朱䴉誕下半數子女需要歸還，由2002年3月至2016年3月一共實施7次，共有47隻回歸中國。截至2023年年底，日本估計國內共有532隻野生朱䴉，另外在東京、新潟、石川及島根各地設施亦飼養合共約160隻朱䴉。