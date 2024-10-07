風災嚴重 台擬明年撥134億元治水

【本報綜合報道】台灣賴清德昨日前往新北市金山、萬里視察颱風災情後表示，明年治水預算551億元（新台幣‧下同，約134億港元），希望立委能盡速審議預算，讓地方政府能夠盡快得到經費。據了解，台立法院新會期上月展開，來年政府總預算案遭在藍白兩營聯手下被退回。而為協助市民恢復正常生活，賴清德同日宣布，政府將為當地購買節能電器、貸款利息，各提供最高50萬元（約12萬港元）補助。

籲立委速審議預算 賴清德昨日在新北市長侯友宜及多名立委陪同下視察日前水浸災情，又到金山老街慰問檔販。賴清德指出，這次因為雨量很大，加上漲潮致多條溪溢堤，才造成嚴重災情。幸好中央及新北市過去曾斥資築建堤防，否則水浸情況會更嚴重。賴清德表示，因氣候變遷，防範時常出現的瞬間雨量超過保護標準，造成災害。因此，他希望立法院不分黨派，能盡速審議預算，讓地方政府能盡快的得到這筆經費，推動治水工程，保護人民生命財產的安全。

陪同賴清德視察的民進黨立委蘇巧慧稱，審查預算是立法委員的職責，誠心期待藍白立委不要再阻擋總預算審批。同場的國民黨立委廖先翔則表示，因為行政院針對原住民的禁伐補償並沒有依照法律編足預算，立法院只能被動退回預算案，希望行政院能夠盡速補足再送交立法院，立委一定會加速審議。