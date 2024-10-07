台陸軍將大規模演習 不間斷形式強化夜訓

【本報綜合報道】台灣陸軍將於10月28日至11月1日舉行大規模「長泰19號」演習，因應近年敵情威脅加劇，演習將改為採取24小時不間斷、強化夜間訓練等實戰化演習。

台軍去年恢復中斷6年的陸軍旅級「長青17號」演習，今年則由北部六軍團擔任統裁部，主辦「長泰19號」演習，並由中部裝甲586旅與南部機步333旅進行聯兵旅跨區對抗。台軍人士稱，相較過往，今次演習無論是演習形式、出動兵力均為歷年之最。六軍團指揮官李天龍日前指，長泰演習以強化部隊實戰化訓練為目的，並結合作戰場景設計想定，磨練旅級以下部隊指揮官決策與幕僚參謀作業能力，達成為戰而訓目標。台灣國防部智庫「國防安全研究院」學者蘇紫雲估計，長泰演習將首度結合為期14天教育召集的後備部隊進行訓練，能提升整體部隊戰力，有效建立「常後一體、平戰結合」的效果。