25.3米高擲生蛋不爛破世績

不少人都玩過高空投擲生雞蛋實驗。健力士世界紀錄大全近日公布，美國賓夕凡尼亞州一個中學生小組用泡沫和紙板形成三角形結構，加上降落傘等設計，令雞蛋得到充分保護，最終以約25.3米的高度，創下受保護雞蛋掉落而不破裂的最高紀錄。