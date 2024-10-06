電動車關稅 歐盟通過向華增收35% 中方願意繼續談判

歐盟成員國上周五表決通過向中國電動車加徵最多35%的額外關稅，為期5年。法國及意大利等10國投贊成票，德國及匈牙利等5國反對，另有12個成員國棄權，中歐雙方將於周一展開新一輪談判。

歐盟委員會發聲明稱，對中國進口電動車加徵反補貼關稅獲得成員國「必要支持」，中歐將繼續努力探索替代解決方案，方案必須完全符合世界貿易組織規定、能夠充分解決歐盟委員會調查所確定的損害性補貼、可監控和可執行。中國商務部指中方堅決反對歐方不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐方對中國電動車加徵反補貼關稅。

中國國際貿易促進委員會昨表示，中國電動汽車行業企業一直以最大誠意配合歐方調查，希望以價格承諾等方式，在世貿規則下妥善解決電動汽車經貿糾紛。中國貿促會堅決反對歐方罔顧中歐電動汽車行業合作蓬勃發展的良好態勢，堅決反對歐方無視相關事實與調查規則、拒絕糾正錯誤認定。中國貿促會、中國國際商會將密切關注事態進展，積極支持中歐雙方繼續通過對話磋商妥善處理分歧、化解摩擦，盡快達成符合雙方共同利益、符合世貿規則的解決方案，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

冀贊成票逼華企赴歐投資 知情人士指，不久前中國商務部長王文濤訪歐時，歐方表明了政治意願，還是願意繼續談判，歐方還表示即便是終裁也不影響和中方繼續商談。

中方本着磋商的態度，也希望和歐方相向而行，很多問題也可以談，但如果歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，那就很難談了。

業界表示，不少歐盟成員國是想利用投贊成票迫使中國企業赴歐投資。對於這些小心思，中方的態度也很明確，支持課稅就會失去投資，而在新一輪談判前，歐方需要拿出誠意和行動。本報綜合報道