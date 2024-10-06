北溪管道爆炸 華不滿國別調查

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副大使耿爽上周五就兩年前北溪天然氣管道發生爆炸一事發言，指兩年來國際社會一直高度關注事件調查進展，安理會多次進行審議，包括中國在內的許多安理會成員一再呼籲，要開展客觀、公正、專業調查，盡早查明真相，將肇事者繩之以法，以防此類事件再次發生，但至今仍然沒有得到一個明確的結論。

耿爽表示，安理會曾經圍繞對該事件進行國際調查還是開展國別調查進行了多番討論，當時一些成員反對進行國際調查，極力主張給瑞典、丹麥、德國以信任和時間，讓三國自行開展國別調查。然而，兩年後，得到的結果卻是瑞典、丹麥陸續宣布終止國別調查，但公布的訊息空洞無物、語焉不詳。德國開展的國別調查至今沒有明確結論。

促德盡快公布調查結果 耿爽指願就北溪管道爆炸提出3點希望，包括希望德國盡快通過官方渠道公布調查進展及結果；希望有關國家積極同俄羅斯這一北溪管道爆炸事件的主要當事方溝通合作，避免將調查政治化；希望安理會對此事保持關注，避免虎頭蛇尾、杜絕雙重標準。

耿爽