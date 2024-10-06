韓將部署雷電導彈 制衡朝軍
【本報綜合報道】南韓陸軍上周五展示4款將在年底部署的新武器，包括自主研發的雷電戰術地對地導彈。它是一種新型破壞掩體導彈，能打擊地底的敵方目標，加強威懾北韓。
展示場位於忠清南道雞龍台陸海空三軍總部，其中雷電導彈射程約180公里，設計用於打擊隱藏在洞穴和隧道中的北韓遠程火炮。南韓5,100萬人口半數居住在首都圈，位於不少北韓火炮的射程範圍內。南韓陸軍還公開另外3款新武器，包括LAH輕型武裝直升機，它配備目標捕獲指示瞄準系統及自動飛行控制設備。其他新武器還有天光雷射防空武器及230毫米非導引火箭彈，火箭彈最大射程45公里，由天橆多管火箭系統搭載，可大幅增強韓軍反火力戰能力。
韓美就防衞費分擔達協議
經過近6個月談判，南韓與美國上周五就2026年以後駐韓美軍防衞費額度達成協議。第12份防衞費分擔特別協定有效期為2026年至2030年，第一年韓方承擔金額為1.51萬億韓圜（約87億港元），較2025年增加8.3%。
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