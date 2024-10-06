美總統：特朗普倘大選敗走 或偕副手拒接受

美國大選倒數最後一個月，兩黨總統候選人把握機會到不同搖擺州拉票。總統拜登有信心大選將是自由和公平，但警告一旦共和黨總統候選人特朗普及其副手萬斯落敗，他們可能拒絕接受結果。

賀錦麗前往「鐵銹帶」拉票 民主黨總統候選人賀錦麗到「鐵銹帶」密歇根州弗林特出席造勢大會，她指拜登致力保護車廠，承諾今後會為本地人帶來更好的薪酬福利，又批評對手特朗普沒有兌現承諾。賀錦麗指特朗普曾說過可以將製造業職位帶回美國，但執政時美國流失20萬個製造業職位。賀錦麗又到底特律一間消防局拉票，指摘特朗普是工會破壞者，但上屆支持拜登的消防工會宣布今屆不會表態。

特朗普訪軍人家庭聚居地 另一邊廂，特朗普到訪北卡羅萊納州，前往主要是軍人家庭居住的費耶特維爾，揚言要把軍事基地恢復布拉格堡舊稱，他指美軍不支持覺醒文化。特朗普2016和2020年均在北卡州勝出，但最新民調顯示選情緊湊。颶風海倫妮早前吹襲北卡州，特朗普批評拜登救災不力。他到訪另一受災的喬治亞州時獲州長坎普到場支持，兩人曾因2020年喬治亞州點票結果結怨。萬斯呼籲非法移民收拾好細軟，因特朗普4個月後上台他們就要回鄉。

拜登指出，有信心大選將是自由和公平，但不知會否和平，因為特朗普之前的言論，加上他上次不喜歡選舉結果時（即2020年大選）說過的話，都是非常危險。拜登還指出，萬斯日前在副總統候選人辯論上拒絕確認自己會接受大選結果。本報綜合報道