約翰遜新書暗示 遭以總理裝儀器監聽

【本報綜合報道】英國前首相約翰遜的回憶錄將於周四出版，英媒近日披露部分內容，約翰遜憶述2017年任外交大臣期間接待到訪的以色列總理內塔尼亞胡，對方去完廁所後，安全團隊其後發現坐廁有監聽裝置，暗示可能是由內塔尼亞胡親自安裝。

約翰遜描述，內塔尼亞胡當時訪問他位於倫敦的辦公室，期間藉口去廁所，使用約翰遜形容是類似「倫敦豪華俱樂部男廁」的私人廁所。他寫道：「比比（即內塔尼亞胡）在那裏待了一段時間。這可能是巧合，也可能不是巧合。但我不久後被安全團隊告知，他們定期清理竊聽器時在坐廁內發現一個監聽裝置。」被問及能否透露更多事件細節時，約翰遜稱外界需要知道的一切都在書裏。

稱曾考慮襲荷蘭奪新冠疫苗 此外，約翰遜還披露在2021年3月歐洲的新冠疫情最嚴重時期，當時已任首相的他曾考慮秘密突襲荷蘭，奪回荷蘭工廠的一批新冠疫苗。當時，歐盟和英國因為疫苗近乎撕破臉，歐盟計劃扣押並分發阿斯利康儲存在荷蘭萊頓、即將發往英國的500萬支疫苗，惹怒英國。