以攻真主黨情報總部 殺100武裝

【本報綜合報道】以軍上周五繼續向黎巴嫩發動空襲，攻擊首都貝魯特郊區，多處冒出濃煙。以軍表示，午夜左右襲擊真主黨的中央情報局總部，未有透露是針對哪個武裝分子，僅表示過去24小時殺死約100名真主黨武裝分子。

以北遇襲 2士兵亡

以軍空襲連接黎巴嫩及敍利亞的一條主要公路，以軍指真主黨利用有關口岸走私武器。真主黨表示，再向以色列北部多個地點發動襲擊。以軍證實，有兩名士兵在以色列北部死於無人機攻擊，另外兩名士兵受重傷。以色列指，有來自黎巴嫩的火箭彈射向以色列北部，大部分被防空系統攔截。黎巴嫩政府數據顯示，以色列過去一年對黎巴嫩的持續襲擊導致黎方逾120萬人流離失所，近2,000人喪生，其中大部分集中在過去兩周。