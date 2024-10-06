以攻真主黨情報總部 殺100武裝
【本報綜合報道】以軍上周五繼續向黎巴嫩發動空襲，攻擊首都貝魯特郊區，多處冒出濃煙。以軍表示，午夜左右襲擊真主黨的中央情報局總部，未有透露是針對哪個武裝分子，僅表示過去24小時殺死約100名真主黨武裝分子。
以北遇襲 2士兵亡
以軍空襲連接黎巴嫩及敍利亞的一條主要公路，以軍指真主黨利用有關口岸走私武器。真主黨表示，再向以色列北部多個地點發動襲擊。以軍證實，有兩名士兵在以色列北部死於無人機攻擊，另外兩名士兵受重傷。以色列指，有來自黎巴嫩的火箭彈射向以色列北部，大部分被防空系統攔截。黎巴嫩政府數據顯示，以色列過去一年對黎巴嫩的持續襲擊導致黎方逾120萬人流離失所，近2,000人喪生，其中大部分集中在過去兩周。
沙地阿拉伯傳媒昨引述消息報道，真主黨高層薩菲丁（Hashem Safieddine）及隨行人員在貝魯特南部死於以色列空襲，真主黨暫未證實。薩菲丁是真主黨已故領袖納斯魯拉表弟，外界視為潛在繼任人。
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