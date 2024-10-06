拜登籲以勿炸伊朗油田 稱全面開戰可避免

特朗普反建議攻擊核設施 以色列受到伊朗大規模導彈襲擊後聲言報復，國際社會對中東將發生全面戰爭的擔憂與日俱增。美國總統拜登上周五表示，如果他站在以色列的角度，會考慮打擊伊朗石油設施以外的目標。他還透露，以色列尚未決定如何回應伊朗的襲擊。

拜登在白宮主持記者會回應提問，是上任以來首次。他指出，不認為中東地區將爆發全面戰爭，還有機會避免衝突進一步升級，但有關各方需做更多工作。他補充指，美國已在協助以色列將提供保護，他會勸以色列放棄攻擊伊朗石油設施的想法，亦會勸總理內塔尼亞胡不要做得太過分，不應襲擊伊朗核設施。

對於會否在下月美國大選前達成中東停火協議，拜登稱不知道以色列不同意停火是否想影響選情。拜登上周四曾稱，美國和以色列正討論攻擊伊朗石油設施，但沒有說明美國是否支持以色列施襲。拜登拒絕使用「允許」一詞，強調美國只是「建議」以色列採取何種報復方式。拜登上周三表態反對以色列攻擊伊朗核設施，強調美國及盟友考慮對伊朗實施新制裁。

海灣國家尋求保持中立 美國共和黨總統候選人特朗普批評，拜登不支持攻擊伊朗核設施犯下錯誤；伊朗核武器正正就是最大風險，以色列應打擊伊朗核設施。有美國國務院高官表示，以色列並未保證不報復打擊伊朗核設施，目前很難判斷以色列會否在明天哈馬斯襲擊一周年之際採取行動。富裕的海灣國家大多是美國的安全夥伴，希望避免與美國對立。海灣國家官員已於上周四，在卡塔爾與伊朗官員會面，尋求在衝突中保持中立。

美媒質疑漸失對以約束力 《華爾街日報》認為，美國過去一年變得愈來愈像一個旁觀者，不僅對以色列決策的影響力持續減弱，甚至無法把握親密盟友的計劃。儘管美國正與以色列協調下一步行動，但以色列仍可能採取出人意料的行動。有美國官員稱，以色列官員曾表態支持美國等國呼籲停火的聲明，與黎巴嫩真主黨談判。

然而，當暗殺真主黨領袖納斯魯拉機會出現後，以色列立即退出美國主導的停火計劃，以色列更在執行任務的戰機起飛後才通知美國。事件顯示拜登和內塔尼亞胡之間的分歧日益擴大，美國正逐漸喪失對以色列的約束力。導致美以關係轉變其中一個關鍵因素可能是以色列國內政局，內塔尼亞胡一心想要維持以色列民眾支持，因此傾向於採取更激進軍事行動。本報綜合報道