子欠債尋短 父遭暴力追討 3人被捕

【本報綜合報道】台灣一名陳姓男子生前向詹男的地下錢莊借錢，疑因債務壓力尋短身亡。詹男要求「子債父還」找上陳父，要求對方連本帶利、歸還當初借款3倍金額。陳父不堪暴力討債下報案，警方專案小組追查鎖定暴力討債集團，吳姓主犯及詹男及其同夥3人依重利、搶奪、《槍砲彈藥刀械管制條例》及傷害等罪嫌，移送偵辦。

台中港務警察總隊上周五表示，詹男夥同集團成員竟於陳男治喪期間，到陳父任職的公司暴力討債，除搶奪陳父手機，且因強行拉扯致陳父受傷。案發時為山陀兒颱風來襲前一晚，警方調閱閉路電視鎖定犯嫌身份，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

查扣一支防暴槍 警方指出，專案小組除掌握詹男經營地下錢莊外，另發現吳姓主嫌為重利討債集團之首腦，與同夥共犯李男、詹男合計3人涉及此案，於9月30日破獲以吳男為首之重利討債集團，另查出其他遭重利借貸被害人數名等。

此外，警方查扣防暴槍一支、摺疊刀兩把、球棒一支、手機6部、電腦3台、平板兩台、帳冊數本及借據數張等證物。