無視哀求 潑汽油點燃 前空姐弒夫囚12年

台灣台中一名前空姐3年前因婆媳糾紛而遷怒丈夫，購買汽油活活燒死對方。案件經一審、二審及更一審，均以殺人罪判被告15年監禁。全案上訴至最高法院後，上周五公布判決結果，被告判囚12年定讞。

44歲李姓前空姐多年前在社交網認識小7歲的楊姓男子，兩人交往5個月後閃婚，與公婆同住於台中豐原區。李女指控公婆得悉她無法懷孕生子後，不斷藉故刁難及欺凌她，聲稱婆婆咬她及潑辣椒油。惟夫家親友反指，李女對婆婆拳打腳踢、掌摑對方及掐頸，並佯稱受到婆婆虐待。

涉婆媳糾紛 怨夫無調解 公婆對李女提告後，李女認為丈夫態度消極，沒有出面調解。兩夫婦於2021年3月11日清晨口角後，李女拿出預先買好的汽油潑向丈夫並點火，期間丈夫曾哀求阻止，但李女無動於衷並稱「I DON'T CARE（我不在乎）」。楊男全身80%二度燒燙傷，留醫45天最終不治。而李女全身45%二度灼傷，事後以殺人罪起訴。

法庭認為非直接故意殺人 案件更二審在台中高等法院宣判，合議庭指李女縱火後曾使用滅火器，未對社區住戶生命、財產安全造成更大損害。合議庭考慮到李女案發後曾關心丈夫傷勢，並一再當庭對公婆表示非常抱歉，認為並非直接故意殺人及放火，遂作出以上判決。本報綜合報道