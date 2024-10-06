肉販被揭賣灌水牛 遭防檢署送法辦

【本報綜合報道】台灣台北市知名肉販「中信牛肉店」，近日被揭售賣灌水牛。農業部動植物防疫檢疫署得知事件，仍放任灌水牛肉流入市面。防檢署指已將涉事人移送桃園市政府動物保護處依動物保護法處辦，並依屠宰作業準則針對屠宰場裁罰。

每隻牛「出術」多賺395元 中信牛肉店專賣溫體牛，客戶遍布北台灣。牛隻均在桃園一個屠場屠宰，中信牛肉店涉指使一名賴姓員工在屠宰前，把水管插進牛的喉嚨，灌水過程長達40秒，估計灌入30公升水。賴男每給一隻牛灌水便可拿1,600元（新台幣‧下同，約395港元），每隻牛灌水約80公升，重量增加約30到50公斤。以最貴的閹公牛每公斤售160元（約39.5港元）計算，灌水牛每隻「身價」增加4,000到8,000多元（約990至1,980港元）。以一年殺逾千隻牛計算，每年不法獲利將近1,000萬元（約246萬港元）。

由於灌水牛早被法律明令禁止，各大屠宰場也配置獸醫，並裝設閉路電視監視。屠宰場獸醫發現事件後通報防檢署，惟官方指只要將內臟丟棄，牛仍可照常屠宰。中信牛肉店否認指控，稱賴男不只在中信服務，同時也是其他牛肉店的員工。防檢署稱獸醫檢視後確認水並未進入肉內，因而將內臟捨棄不用，涉事人將交由桃園市動保處依《動保法》開罰。