法院續審柯文哲弊案 下令扣押京華城土地

【本報綜合報道】台灣台北地檢署偵辦京華城改建弊案，認定前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲涉嫌違法圖利，聲請扣押京華城土地，台北地方法院上周五裁定准予扣押，扣押期間不得處分。台北市政府表示，尊重北檢及法院裁定，研讀法院裁定書後會作出相應處置。威京集團旗下鼎越開發公司反駁檢方做法，收到裁定後將依法提起抗告。

開發商揚言提抗告 檢方認定，柯文哲、彭振聲涉嫌配合威京集團給予京華城容積獎勵20%，讓第三方鼎越開發獲得擴容所得的逾111億元新台幣（約27億港元）不法利益，聲請扣押鼎越開發向京華城購買、坐落在台北市松山區西松段三小段156地號土地，即目前改建中的京華城土地，禁止土地移轉予第三人，以便日後追徵不法所得。

鼎越開發表示，上述地皮是於2019年9月25日通過國際標售向京華城公司購得，鼎越開發並非容積獎勵的申請人，也不是犯罪行為人，更沒有獲得任何犯罪所得。鼎越開發的母公司中國石油化學工業開發股份有限公司是威京集團旗下石化能源生技事業體，也是京華城公司大股東。

柯文哲所屬民眾黨批評北檢進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑至今已近一個月，如今卻僅以台北市都市計劃委員會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣柯文哲圖利百億元的大帽子，民眾黨無法苟同。北檢偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沉淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。