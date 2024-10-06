高雄屏東風假4天 商界叫苦連連

山陀兒襲台4死714傷 未就地消散 颱風「山陀兒」登陸台灣南部後減弱為熱帶低氣壓，預料將在原地徘徊直至消散。山陀兒吹襲期間移動緩慢，全台放風假兩天，高雄、屏東更連放4天。商界叫苦連天，指全台放一天風假相當於經濟損失315億元（新台幣‧下同，約76億港元），對不少僱主而言是負擔。

截至昨早8時，颱風造成4人死亡、714人受傷、一人失蹤。新增兩名死者是新北市金山區一對夫婦，他們上周五深夜被暴漲溪水沖走，翌日清晨尋回時證實死亡。新北市（北海岸）及台北市山區上周五出現超大豪雨，金山區單日雨量破500毫米，除低氣壓影響外，主要與地形因素有關。

全台2.1萬戶停電 全台仍有2.1萬多戶停電，當中高雄市1.6萬多戶最多，屏東縣亦有3,947戶。截至上周五下午5時，農業通報總損失約2.9億元（約6,960萬港元），包含屏東縣損失1.9億多元（約4,600萬港元）、高雄市損失8,719萬元（約2,100萬港元），其中香蕉受損較嚴重，其餘為番石榴、棗、木瓜、檸檬等。

企業家團體三三會理事長、台玻董事長林伯豐稱，決定放風假應慎重考慮，不應只考慮政治因素。經濟部長郭智輝回覆指，颱風假是地方權責，經濟部尊重地方政府決定。行政院長卓榮泰表示，風假是地方政府衡量各地風雨交通而作出的決定，以保障民眾和財產安全為最大考慮。本報綜合報道