涉做華諜 英政客及學者拒認罪

曾赴中國工作

卡什和貝里被控於2021年12月至2023年3月期間，向中國提供不利英國國家利益的訊息，違反《官方秘密法案》，獲取、收集、記錄、公布或向任何其他人傳播對敵國有用的物品、筆記、文件或資訊。卡什曾是英國影子保安事務國務大臣董勤達創立的中國研究小組總監，擁有英國國會職員證件，警方指控卡什和貝里透過英國一間公司找到在中國教學的工作，2018年左右都在杭州東方中學當過老師，因而成為朋友，他們保持相互聯繫，還與一名相信是中國情報人員的人有接觸。英方認為卡什是在中國工作時被招攬，回到英國後滲透對北京有用的政治網絡。