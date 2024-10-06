大陸夫婦拔港獨旗 遭台勒令離境

【本報綜合報道】台灣台北市西門町上周二有港人團體舉行「十一行動」，宣揚香港、西藏、新疆、台灣獨立，一對中國大陸夫婦遊客拔走現場的港獨旗幟並丟在地上，引起關注。台灣移民署上周四指控涉事大陸夫婦違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，已強制他們離境。國台辦發言人朱鳳蓮上周五批評民進黨當局和台灣一些政客近日打着各種旗號，支持港獨分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係，對此予以譴責。

國台辦斥政治操弄

涉事大陸遊客把旗幟拔起丟在地上，男方高喊「今天是中國十一節慶，我不允許有這種旗插着」。遊客與活動人士發生衝突，男方繼續喊「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。警方上前介入阻止，要求大陸遊客離開現場。陸委會表示，該對姚姓大陸夫婦違反《兩岸人民關係條例》、《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，有從事違背對等尊嚴原則之不當行為，以及原申請事由或目的消失且無其他合法事由，主管機關決定廢止二人的入境許可、注銷入出境許可證，上周四由移民署依法強制出境。