揮竿舞刀阻登船 越漁民傷3華人員

西沙群島衝突 中方執法片段曝光 越南一艘漁船上周日上午在有主權爭議的南海西沙群島，與中國執法人員發生衝突，10名漁民受傷，其中3人手臂與腿部骨折，引發外交風波。中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）昨日公開當時的中方執法片段，顯示越南漁民手持長竹竿、魚叉和砍刀攻擊，導致3名中國執法人員受傷。

SCSPI：漁民曾受攻擊訓練 片段由海南省三沙市應急管理和綜合行政執法局綜合執法船「三沙執法101」拍攝，中方人員在濱湄灘發現編號「QNg-95739-TS」的越南漁船，遂派出兩艘小艇登船檢查。小艇從左右包圍漁船，漁船突然扭舵右轉衝向執法船，漁民同時用長竹竿揮向小艇，中方人員則揮長竹竿抵擋。雙方展開追逐，中方人員試圖登船時，漁民以砍刀試圖斬斷登船工具。中方人員上船後發現蛙鞋及可疑電線，SCSPI直指漁民顯然受過訓練如何攻擊。

中方人員被指持鋼條施襲 越南廣義省屏山區平州公社人民委員會主席馮柏王早前稱，涉事漁船當時在西沙群島附近捕魚，尾隨的中國船隻派出超過30名武裝人員分乘3艘小艇靠近，他們登上漁船施襲造成4人重傷，搶走船上的所有設備和魚獲。有漁民指，兩艘中國小艇把漁船夾在中間，然後中方人員登船強迫漁民轉移到船頭，雙手抱頭蹲下。中方人員手持長達1米的鋼條施襲，漁民的手臂和腿被打斷。

菲：譴責華對越漁民暴力 菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）表示，強烈譴責中國執法人員在西沙群島附近對越南漁民實施的暴力違法行為。菲律賓支持越南，共同譴責這些令人震驚的行為，對平民使用武力是公然違反國際法，侵犯了人的基本尊嚴。菲律賓外交部同日指，已經了解到越南漁民與中國執法人員之間發生的嚴重事件，菲方一貫譴責在南海使用武力、侵略和恐嚇行為，行為者需要實施真正的自我克制。最為重要的是，確保船隻及其船員，特別是漁民的海上安全。本報綜合報道

漁民以砍刀試圖斬斷中方登船工具。 中方人員試圖登船。 阿諾