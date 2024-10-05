兩岸國際

全球最「的」骰 賀發明50周年
日本一間模型廠周四宣布，為紀念扭計骰發明50周年，利用高超的金屬加工技術，製作出號稱全球最迷你的扭計骰。鋁製扭計骰重約0.3克，邊長僅約5毫米、不足正常扭計骰尺寸的十分之一，每個小方塊邊長約1.6毫米。它由39個零件組裝而成，能轉動把玩，售價達77.78萬日圓（約4.1萬港元）。
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