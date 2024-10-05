史上最難尋寶遊戲 31年後終揭藏鑽地

法國史上最難的尋寶遊戲持續31年，在當地時間周四迎來終結。有人成功解開11道文字謎題，拼湊出最終地點線索，找到金色貓頭鷹雕像複製品，將可兌換價值約15萬歐元（約128萬港元）的鑲鑽真貨。消息一出，數以萬計的寶藏獵人扼腕不已。

獲鑲鑽貓頭鷹 值128萬元 這個最持久的全球已知尋寶遊戲之一，1993年由尋寶遊戲設計師瓦倫丁公開，一共有11道文字和數字組成的謎題，並繪成11張線索卡，只有解開所有謎底才能知曉藏寶地點，並在該處挖出一座貓頭鷹銅像。順利解開謎題的獵人拿到銅像後，可兌換一座由藝術家貝克爾設計的金銀製貓頭鷹雕像，據稱鑲有18克拉鑽石。

雖然瓦倫丁持續放出提示，但直到他2009年去世前，仍未能頒獎給有緣人。不過貝克爾周四呼籲大家別再掘地三尺，因為已有人尋獲貓頭鷹雕像，並提交解謎思路方案，證明不是用金屬探測器等手段找到藏寶地點。他並未披露對方身份及具體地點，只稱正審核這個可能成功解謎的方案。本報綜合報道