達成加薪臨時協議 美碼頭4.5萬人結束罷工

【本報綜合報道】美國東岸及墨西哥灣沿岸的4.5萬名碼頭工人於周四結束歷時3天的罷工，罷工期間一度癱瘓的港口運輸有望逐步回復正常。勞資雙方達成加薪臨時協議，延長總勞動合約效力至明年1月15日，以便就原先商討的6年期合約繼續談判。

代表勞方的國際碼頭工人協會（ILA）與資方美國海運聯盟（USMX）發表聯合聲明，確認周四起所有罷工停止，工人恢復履行總合約所涵蓋的所有工作。消息指，資方願意在6年內加薪約62%，相當於工人平均時薪由39美元（約304港元）提高至約63美元（約491港元）。勞方原先尋求加薪77%，資方最初只同意加薪50%，今次臨時協議代表雙方各退一步。臨時協議未涉及停止港口自動化項目問題，工人擔心自動化將導致工作流失。

白宮施壓 回復運作助救災 總統拜登曾向碼頭僱主施壓，要求讓步達成協議，他周四形容臨時協議代表邁向強大合約的關鍵進展。知情人士透露，白宮幕僚長齊茨（Jeff Zients）周四清晨曾與資方開會，強調美國受颶風吹襲後，港口必須回復運作幫助救災，其他官員敦促資方同意加薪，並保證能讓勞方返回談判，資方最終在中午同意讓步。