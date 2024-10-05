颶風襲美增至213死 拜登特朗普隔空指摘

【本報綜合報道】颶風海倫妮上周吹襲美國東南部多個州份，死亡人數增至最少213人。總統拜登周四連續第二天到訪受災的大選關鍵搖擺州慰問民眾，他不點名批評共和黨總統候選人特朗普只願幫助自己陣營的選民，應擱置政治分歧。特朗普同日指摘華府應對風災的反應是史上最差。

拜登搭直升機視察佛州的重災區佩里，並與佛州共和黨參議員史葛一同到訪基頓海灘。拜登之後前往喬治亞州的瓦爾多斯塔，瓦爾多斯塔在往屆大選多數支持共和黨。拜登再轉往雷城，發表演說期間強調要開始打破狂熱的黨派之爭，盡所能幫助更多災民，又指已向共和黨州份投入更多資金。副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗當天無視察災區的行程，她前往威斯康辛州的里彭市繼續競選活動。